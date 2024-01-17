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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на заводе в Шахтах

МЧС: пожар в цехе на полиэфирном заводе в Шахтах ликвидирован

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МЧС РФ по Ростовской области

Сотрудники МЧС сообщили о ликвидации пожара в цехе на полиэфирном заводе в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание на заводе в Шахтах произошло утром 17 января. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской в своем Telegram-канале заявил, что травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что в причинах пожара на заводе будут разбираться специалисты, а версия с беспилотником пока не подтверждается.

Накануне сообщалось, что на складе с полиэтиленом в Пензе произошел крупный пожар.

Ранее назвали три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.

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