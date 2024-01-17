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Стало известно, сколько россиян пользуются «Госуслугами»

Чернышенко: число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек

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РИА Новости

Число пользователей портала «Госуслуги» к концу 2023 года составило 109 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне цифровизации на международной выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

По его словам, число пользователей с 2019 года выросло в два раза. Причем только за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.

4 декабря стало известно о запуске сервиса, c помощью которого можно безопасно приобретать и продавать автомобили на «Госуслугах». Стороны подписывают электронный договор купли-продажи, а надежность сделки обеспечивает аккредитив. Средства перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя.

До этого сообщалось, что сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют уже в 2024 году. В рамках эксперимента сервис будет доступен как замена паспорта в МФЦ, банках, при покупке железнодорожных и авиабилетов, а также для приобретения определенной категории товаров.

Ранее был определен самый быстрорастущий интернет-сервис в России.

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