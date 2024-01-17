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Три человека пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области

Три человека пострадали при пожаре на полиэфирном заводе в Ростовской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Три человека пострадали при пожаре на полиэфирном заводе в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации города Шахты Андрей Горцевской в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь», — написал чиновник.

В 11:30, 17 января, в МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек в Шахтах. Очевидцы заявляли, что перед пожаром слышали взрывы.

Накануне сообщалось, что на складе с полиэтиленом в Пензе произошел крупный пожар.

13 января масштабный пожар на складе компании Wildberries произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла нескольких десятков тысяч квадратных метров. В момент возгорания внутри склада находились 1617 человек, их вовремя эвакуировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями».

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.

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