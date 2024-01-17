Молодого человека из ХМАО, который планировал устроить геноцид в РФ, отправили на лечение

В Нижневартовске на лечение отправили молодого человека, который в соцсетях анонсировал расправу над матерью, прабабушкой и подругой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Недавно 22-летний местный житель предупредил на своей странице в соцсети, что собирается расправиться с тремя женщинами.

«При необходимости — я отправлю вам фото моей прабабушки в кровавой луже», — писал юноша.

На угрозы, опубликованные в открытом доступе, отреагировали другие пользователи. Они посчитали автора психически нездоровым, в полиции города начали проверку в отношении мужчины. Тогда выяснилось, что он угрожает не только своим близким, но и собирается устроить «геноцид Российской Федерации».

По состоянию на 17 января мужчина находится в психоневрологическом диспансере. Врачи проводят экспертизу, чтобы определить уровень вменяемости пациента. По предварительным данным, у него прослеживаются признаки серьезного ментального нарушения.

Сейчас правоохранители ждут заключение медиков, после которого примут решение о дальнейшей судьбе молодого человека.

Ранее мальчик с психическим расстройством ранил ножом воспитательницу в детском лагере.