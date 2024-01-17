Исследователи выяснили, сколько россиян следили за мировыми событиями на январских праздниках

Большинство россиян (65%) следили за мировыми новостями на январских праздниках также регулярно, как и обычно. Такие данные опубликовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей о том, почему им важно следить за новостями даже на отдыхе. Также 22% респондентов заявили, что реже открывают СМИ, а 10% не читают их совсем.

Для тех, кто регулярно читает СМИ, в 83% случаев важно оставаться в курсе событий. Каждый десятый (10%) сказал, что это помогает строить планы на будущее, 4% занимаются этим свободное время, а 3% заявили о рабочей необходимости.

Большинство (62%) тех, кто реже читает СМИ на отдыхе, заявили, что хотят отдохнуть от инфоповодов, 29% отметили желание сосредоточиться на своем досуге, а 5% проводят это время в местах с плохим интернетом.

По данным аналитики медиаресурсов Rambler&Co, на январских праздниках россияне также часто интересовались политической темой, как и обычно. Также значительный рост интереса в каникулы показали раздел «Науки» (+17% на «Газете.Ru», +50% на «Ленте.ру») и «Среда обитания» (+62,5% на «Ленте.ру»).

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 15 января 2024 года. Всего в исследовании приняли участие 136 288 интернет-пользователей.