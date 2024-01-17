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Снежный храм, построенный на льду озера в Челябинской области, ушел под воду

Построенный перед Крещением на льду озера Тургояк храм ушел под воду

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Челябинская митрополия/VK

В Миассе часовня из снега не дождалась приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия и ушла под воду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Челябинской митрополией в соцсетях.

Ночью снежный храм, построенный перед праздником Крещения на льду озера Тургояк, ушел под воду, не дождавшись освещения купели, запланированного на 17 января. Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, храм утонул из-за технических нарушений, допущенных во время строительства. Как уточняется в посте, в прошлые годы часовню из снега строили уже после того, как была сделана прорубь. В этот раз рабочие сначала возвели «величественное снежное сооружение» и только после этого решили вырубить иордань.

«Считаю этот случай поводом для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда», — прокомментировал ситуацию митрополит, не успевший освятить часовню.

Ранее в Москве загорелась крестильня на территории храма Петра и Павла в Лефортове.

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