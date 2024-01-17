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В Петербурге пьяные мужчины упали на пенсионерку в метро и сломали ей кость

В Петербурге двое пьяных мужчин упали на пенсионерку на эскалаторе метро

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Петербурге пенсионерка пострадала во время подъема на эскалаторе в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». По предварительной информации, при движении эскалатора на пожилую женщину упали двое пьяных мужчин.

Пенсионерка также упала, ударилась головой и спиной. В результате женщину госпитализировали в Мариинскую больницу с переломом правой лучевой кости. Россиянка получила всю необходимую помощь, после чего ее отпустили домой.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске автобус переехал пенсионерке ноги.

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