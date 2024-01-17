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«Это была их инициатива»: рабочий постриг уборщика на глазах у учеников воронежской школы

В Воронеже возмутились появлением «парикмахерской» в стенах местной школы

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Директор воронежской школы уточнила, что сотрудники, успевшие подстричься на глазах учеников, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает «Подъем».

Рабочий постриг уборщика около подсобного помещения в СОШ № 35. Ученики успели сфотографировать процесс стрижки, а директор заявила, что была шокирована произошедшим.

«То, что они здесь выдумали, — это была их инициатива, никто из руководства даже предположить не мог, что они этим будут заниматься в рабочее время. Я не видела, иначе мы бы это пресекли. Шел урок, потом перемена, когда прозвенел звонок, они уже закончили со своей стрижкой, но видимо, кто-то из детей успел их заснять. Сейчас они написали объяснительные, до них доведено, что невозможно выполнять в школе такие действия. Им объявлено взыскание», — объясняет руководитель образовательного учреждения Мария Дубинина.

По ее словам, работники, попавшие на скандальное фото, не смогли «адекватно ответить» на вопрос, зачем они это сделали.

Ранее охранника петербургской школы обвинили в краже 21 ноутбука.

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