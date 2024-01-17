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Россиян предупредили о новом скачке цен на яйца перед Пасхой

Эксперт рынка ретейла Карпов: перед Пасхой яйца снова подорожают

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Shutterstock

Ситуация с ценами на яйца на российском рынке начала улучшаться, стоимость продукта российского производства стабилизируется, считает эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. В будущем колебания на цен на этот продукт избежать не получится, в пиковые моменты продаж они неизбежно будут дорожать, рассказал он в беседе с телеканалом «360».

Рост цен на яйца эксперт в первую очередь связал с повышенным спросом, в том числе – на фоне подготовки к Новому году. Сейчас наблюдается падение цен, которое в ближайшее время продолжится, уверен он. При этом прежних цен – до их резкого повышения несколько месяцев назад – уже не будет.

«Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться, — предупредил Карпов. — Тех значений, которые рынок получил в предновогодний период в цене, а это до 140 рублей, он не достигнет к Пасхе, но такого рода колебания будут происходить и дальше».

Говоря об импорте яиц, Карпов отметил, что его необходимость возникает на фоне каких-либо колебаний – к примеру, при птичьем гриппе.

Напомним, вскоре в Россию придут поставки яиц из Турции и Азербайджана – власти надеются, что это позволит скорректировать резко выросшие на этот продукт цены. Однако эксперты сомневаются в эффективности импорта яиц, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Диетолог ранее рассказала о последствиях для здоровья употребления искусственных яиц из Китая.

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