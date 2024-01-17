В России поддержали идею обязать иноагентов отчитываться о доходах родственников

Доходы членов семей и родственников иностранных агентов следует учитывать, потому что они тоже могут быть вовлечены в их финансовые потоки, убеждена специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. В беседе с RT она назвала эту инициативу важной для страны.

«Уже возникал вопрос об аффилированности лиц с иностранными агентами, которые могут помогать в деятельности иностранного агента на территории России. И, безусловно, члены семьи и близкие родственники, которые также могут быть вовлечены в финансовые потоки, должны быть учтены. Поскольку это важно для безопасности и стабильности России», — заявила юрист.

Обязать иноагентов отчитываться о доходах своих близких призвали депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой – они направили соответствующее предложение главе Минюста Константину Чуйченко. По их мнению, сведения о доходах своих семей иностранные агенты должны предоставлять ежегодно.

Ранее стала известна общая сумма долгов иноагентов в бюджет России.