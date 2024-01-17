Забайкальцы написали массовую жалобу, увидев в сельской новогодней елке пропаганду ЛГБТ*

В селе Капцегайтуй Забайкальского края состоялась новогодняя елка, после которой местные жители пожаловались властям на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом пишет ZabNews.

На театрализованное представление, состоявшееся 31 декабря 2023 года, были приглашены местные жители, среди которых оказались ветераны СВО. Зрители остались недовольны и возмущены увиденным. В итоге одна из местных жительниц стала инициатором обращения, в котором пожаловалась на организаторов мероприятия, увидев в нем «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Как сообщается, сельчане возмутились, что роль Снегурочки играл подросток, одетый в соответствующий костюм. Мальчик якобы говорил писклявым и женственным голосом, а затем вынес на своих руках Деда Мороза, который весь вечер пролежал у него на коленях. Дискотека, прошедшая после представления, также не понравилась взрослым, так как на нее попали маленькие дети. Активисты уверены, что в произошедшем виновны заведующая Домом культуры Колобова О. Г. и глава села Колобов В. А. Они уже составили на них коллективную жалобу.

«По этому вопросу пока что нам ответ не поступил. Сейчас разгорелся самый настоящий общественный резонанс. Скоро будет сход нашего села, на котором будет комиссия от Губернатора и глава Краснокаменского округа. Я буду ставить вопрос по поводу того, почему именно наше обращение не рассматривается. Надеюсь, что-то наконец решится», — заявила инициатор обращения Котенко М.С.

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