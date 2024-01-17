Эксперты рассказали, чем грозит пересушенный воздух и как его увлажнить

Во время отопительного сезона воздух в доме часто пересушивается. Из-за этого у человека иссушаются слизистые и становятся уязвимыми перед вирусами и бактериями. Кроме того, по сухому воздуху легко передаются патогенные микроорганизмы, кожа человека стягивается и быстрее стареет, а волосы ломаются. Справиться с этими проблемами можно и без увлажнителя воздуха, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди способов увлажнить воздух в первую очередь рекомендуется открыть дверь в ванную, так как там обычно повышенный уровень влажности воздуха. При открытой двери часть влаги попадет в квартиру, а в ванной станет более сухим, что предотвратит развитие грибков и плесени.

Можно расставить по квартире емкости с водой, развесить мокрые полотенца, в том числе – на батарею. По возможности в квартире желательно убавить тепло.

Увлажняют и озонируют воздух растения. Кроме того, можно поставить в квартире фонтанчик для домашних животных или завести аквариумных рыбок. Следует также почаще мыть в квартире полы, так как воздух становится суше из-за скопившейся пыли.

Полезно для увлажнения воздуха готовить не в духовке, а на плите, так как при этом будет испаряться вода, увлажняя воздух.

Напомним, врачи также считают небезопасным наливать в увлажнители воду из-под крана, так как в этом случае соли и хлориды попадают в воздух, а затем – в дыхательные пути человека.

Россиян ранее предупредили о вреде сухого воздуха в отопительный сезон.