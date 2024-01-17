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Против главы узбекского землячества возбудят уголовное дело за оскорбление солдат

Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении главы узбекского землячества Баратова

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК пояснили, что Баратов в своих соцсетях опубликовал пост, который оскорбляет участников специальной военной операции (СВО). Мужчина в социальной сети «Одноклассники» написал о проблемах с яйцами в стране, при этом он приложил картинку, на котором военнослужащих СВО сравнили с петухами.

В итоге к Бастрыкину обратились российские военные корреспонденты, которые призвали отреагировать на пост. О ходе расследования предоставят доклад.

До этого Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело в отношении человека, который напал на участника СВО. Отмечается, что участник СВО сделал замечание паре, которая нарушила общественный порядок у жилого дома. В СК пояснили, что мужчина предпринял попытку душить военного, а также сопровождал свои действия угрозами.

Ранее военные решили отомстить мужчинам, которые избили участника СВО в Тюмени.

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