Против главы узбекского землячества возбудят уголовное дело за оскорбление солдат

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК пояснили, что Баратов в своих соцсетях опубликовал пост, который оскорбляет участников специальной военной операции (СВО). Мужчина в социальной сети «Одноклассники» написал о проблемах с яйцами в стране, при этом он приложил картинку, на котором военнослужащих СВО сравнили с петухами.

В итоге к Бастрыкину обратились российские военные корреспонденты, которые призвали отреагировать на пост. О ходе расследования предоставят доклад.

До этого Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело в отношении человека, который напал на участника СВО. Отмечается, что участник СВО сделал замечание паре, которая нарушила общественный порядок у жилого дома. В СК пояснили, что мужчина предпринял попытку душить военного, а также сопровождал свои действия угрозами.

Ранее военные решили отомстить мужчинам, которые избили участника СВО в Тюмени.