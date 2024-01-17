В курганской школе объяснили, почему дети занимаются за теннисными столами вместо парт

В школе села Круглое Курганской области опровергли информацию СМИ о том, что ученики вынуждены заниматься в здании местного клуба за теннисными столами вместо парт из-за капремонта. Как объяснила «Газете.Ru» исполняющая обязанности директора школы Татьяна Фомичева, это был «единичный случай», поскольку столы в здании, принадлежащем местному культурно-оздоровительному центру, были заняты. Она уточнила, что в школе сейчас устраняются недочеты после капремонта и учреждение скоро запустится.

«Наша школа не является заказчиком капремонта, им является администрация, то есть мы не подписываем документы. Контракт закончился 31 декабря, но школа еще не готова запустить детей, потому что есть у нас претензии, мы их написали. Пока у нас подрядчики еще дорабатывают, исправляют свои недочеты. Школа в скором времени, конечно, запустится. То, что было с теннисным столом вчера, — это был единичный случай, потому что там была причина — была занята столовая, где находятся наши столы, которые детям мы выносим для занятий. Просто вчера там было занято, нам не разрешили, потому что здание принадлежит не нам, а Звериноголовскому КОЦ, мы его практически арендуем. Дети сегодня сидят за столами, у них там доска есть, свет есть. То есть вчера это был единичный случай, когда просто-напросто мы не могли предоставить парты сразу с утра, потому что вчера у нас форс-мажор, которые, бывает, случаются», — сказала она.

Фомичева отметила, что за полтора года капитального ремонта учебный процесс ни разу не останавливался, а дети занимаются в благоприятных условиях. По ее словам, в случае отмены очных занятий они проводятся дистанционно.

«У нас ни одного дня не было, что отменяются занятия. Даже если отменяются очно занятия, они проводятся дистанционно. И если, например, у нас на подвозе дети, которых мы не можем привести по запрету ГИБДД, учителя дистанционно, дополнительно, после очных уроков отдельно занимаются индивидуально еще с каждым. Ни один ребенок не оставлен брошенный», — подчеркнула она.

Фомичева добавила, что детей из восьми деревень на учебу возят всего два автобуса, работая с шести утра до восьми вечера. Она также посетовала, что некоторые родители «не могут осуществлять свои материнские обязательства по воспитанию детей, но могут вот так обливать или предоставлять неверную информацию».

16 января издание URA.RU со ссылкой на родителей сообщило, что ученики Круглянской школы Звериноголовского округа Курганской области вынуждены учиться в здании местного клуба за теннисным столом вместо парт, поскольку в школе уже полтора года идет капремонт. Отмечалось, что в школе часто отменяют занятия, а подвоз детей организован плохо.

В департаменте образования и науки Курганской области агентству заявили, что ремонт в учебном заведении был завершен, однако «при подготовке к началу третьей четверти были выявлены дополнительные замечания, которые подрядчиком в данный момент устраняются». Уточняется, что на это время занятия для детей проводятся в помещениях, «где созданы все условия для обучения».

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