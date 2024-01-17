В Китае признали сокращение населения

Численность населения Китайской народной республики (КНР) в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, теперь всего в стране по официальным данным проживают около 1,40967 млрд граждан. Об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР.

«К концу 2023 года население страны составляло 1 409,67 млн человек, включая население 31 провинции, автономного района и муниципалитета и военнослужащих», — говорится в докладе ведомства на английском языке.

При этом в госстате уточнили, что не учитывали жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в КНР.

Также за год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных. Мужское население все еще преобладает над женским — численность лиц мужского пола в КНР составила 720,32 млн, а женского — 689,35 млн.

В КНР активно развивают повышение рождаемости после отмены закона «одна семья — два ребенка». С лета 2021 года китайским семья можно заводить трех детей.

Также сообщалось, что в 2023 году число пенсионеров увеличится более чем на 28 млн человек, что станет рекордом в истории страны.

Ранее в Китае предложили платить парам за раннее вступление в брак.