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В Первоуральске водитель автобуса бросил девочку на остановке в 30-градусный мороз

На Урале водитель автобуса оставил ребенка на остановке в 30-градусный мороз

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Shutterstock

В Свердловской области ребенку пришлось остаться на остановке в мороз из-за действий водителя автобуса. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в городе Первоуральске 13 января, когда на улице были морозы. По словам матери девочки, водитель остановился, не доезжая до остановки. Мужчина открыл дверь и спустя 20 секунд закрыл ее, не подъезжая к остановке.

Ребенок сообщил о произошедшем матери, она обратилась к диспетчеру. Работница заявила, что автобус стоял две минуты, но кадры с камер наблюдения указывают на несоблюдение правил со стороны водителя.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. На данный момент сотрудники проводят проверку. Они выяснят, соблюдались ли законы об охране жизни и здоровья. Помимо этого, правоохранители проверят соблюдение установленного маршрута. При необходимости будут приняты меры.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.

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