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Диетолог рассказала, от каких болезней может защитить зеленый чай

Диетолог Стародубова: зеленый чай может снизить риск развития сахарного диабета

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Freepik.com

Зеленый чай может снизить риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также укрепить иммунитет, если пить его регулярно в умеренных количествах. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Помимо этого, напиток обладает антивозрастным эффектом и замедляет процессы старения головного мозга, печени и кожи, продолжила эксперт. Однако чай лучше пить без сахара, сливок и других кондитерских изделий, предупредила Стародубова. Это может снизить пользу и привести к перееданию и различным заболеваниям.

«В качестве полезной альтернативы сладостям в чай можно добавлять различные свежие, сушеные или замороженные ягоды и фрукты. Например калину, бруснику, клюкву, облепиху, малину, вишню и яблоки», — заключила диетолог.

Опрос kp.ru до этого показал, что любимым напитком у большинства (49%) россиян является чай. Часть из этих респондентов признались, что любят чай с лимоном, имбирем и сахаром, другие — травяные чаи. 28% участников опроса ответили, что больше любят кофе.

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