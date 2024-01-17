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В работе WhatsApp произошли массовые сбои

«Сбой.рф»: число жалоб россиян на работу WhatsApp достигло почти 1,3 тысячи

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Shutterstock

Российские пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщил интернет-портал «Сбой.рф».

По данным сервиса, по состоянию на 8:59 мск зафиксировали почти 1,3 тысячи жалоб. Половина всех жалоб пришлась на Башкирию. На втором и третьем местах оказались пользователи из Татарстана и Москвы.

Также на работу мессенджеры жалуются пользователи из Самарской, Оренбургской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Удмуртии.

Накануне в работе приложения «Госуслуги» произошел сбой. Так, при запуске приложения на iOS появлялось сообщение об ошибке сервера или технических работах. При этом на смартфонах с Android приложение работало более исправно, однако временами появлялось сообщение «Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже». По данным сервиса «сбой.рф», днем ранее поступило 64 жалобы на работу портала.

Ранее был определен самый быстрорастущий интернет-сервис в России.

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