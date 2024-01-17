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Четверть россиян рассказали, что ждут появления напечатанных на 3D-принтере блюд

RT: 25% россиян ожидают в будущем появления напечатанных на 3D-принтере блюд

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Shutterstock

Россияне признались, что хотели бы попробовать еду будущего — об этом заявили 61% участников соответствующего исследования. Четверть опрошенных убеждены, что в будущем население планеты будет употреблять блюда, напечатанные на 3D-принтере, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса.

По мнению россиян, через 10-20 лет в их рацион могут войти растительное мясо. В то же время 28% участников опроса рассказали, что растительное мясо, молоко и йогурты уже стали для них привычными продуктами.

Многие респонденты считают, что в будущем люди включат в свой рацион инновационные сахарозаменители (22%), блюда из пробирки или биореактора (16%) и продукты из водорослей (14%). При этом почти половина опрошенных (47%) назвали условием создания такой еды внедрение новых технологий в сельское хозяйство и пищевую промышленность

Мнения о том, что к новому уровню питания человечество придет из-за плохой экологии, придерживаются 24% респондентов. Еще 20% назвали таким поводом перенаселение планеты и нехватку продуктов на всех.

Уже сейчас попробовать блюда будущего готовы 23% участников опроса — мотивом они назвали возможность бесплатной дегустации продуктов. Почти столько же опрошенных (22%) заявили, что перешли бы на еду будущего только за материальную компенсацию.

Всего в исследовании, проведенном ЭФКО и A2:Research, участвовали более 1,2 тыс. человек.

Не так давно ученые смогли напечатать на 3D-принтере вегетарианские морепродукты с полезными свойствами настоящих. По их словам, эта технология поможет преодолеть будущий продовольственный кризис.

Биологи ранее вырастили искусственный жир для «мяса из пробирки».

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