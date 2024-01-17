Сальдо прокомментировал снос памятника Маяковскому в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал причиной сноса памятника русскому и советскому поэту Владимиру Маяковскому в подконтрольном Украине Херсоне поражение украинских войск на фронте. Его слова приводит РИА Новости.

О сносе памятника Маяковскому стало известно в начале января. Этот памятник был установлен у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице. Именно в Херсоне возникла первая футуристическая поэтическая группировка «Гилея», в которую входили в том числе Маяковский и Велимир Хлебников.

Сальдо высказал мнение, что власти Украины, приближаясь к поражению на поле боя, в политике и в экономике, пытаются отыграться на том, что могут испортить, — на истории и культуре.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике уже снесли памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее на Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату.