В Крыму пятиклассник попал в больницу после того, как его на уроке ударил учитель

В Крыму ученика госпитализировали после урока в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Джанкой».

Инцидент произошел в местном учебном заведении. По словам родителей, на уроке математики классный руководитель ударила своего подопечного. В результате ребенка направили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В момент произошедшего в классе присутствовал завуч. Родители обратились в полицию.

Сообщается, что это не единственный случай подобного отношения к детям со стороны педагога.

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма прокомментировали ситуацию. Представители ведомства заявили, что начато служебное расследование.

«По состоянию на сегодняшний день должностные лица, имеющие отношение к данной ситуации, отстранены на время проведения служебного расследования», – сообщается в публикации.

В школе проводят опрос учащихся. На детей давление не оказывалось. Ситуация находится на контроле у ведомства.

Ранее китайский школьник пришел в полицию и пожаловался, что у него слишком много уроков.