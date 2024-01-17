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Иноагентов могут обязать отчитываться о доходах и имуществе близких

Депутаты Сухарев и Луговой призвали обязать иноагентов отчитываться о доходах семьи

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Иностранные агенты должны ежегодно предоставлять данные о доходах и имуществе членов своих семей, считают депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой. Такое предложение она направили министру юстиции Константину Чуйченко, передает RT со ссылкой на копию письма.

По действующему законодательству иноагенты должны предоставлять сведения об иностранных источниках и объеме полученных от них средств. Однако не учитываются при этом, что близкие родственники могут быть вовлеченными в отношения между иноагентом и иностранным источником, заявили депутаты. По их мнению, близким иногентов также могут предоставлять денежные средства или имущество иностранные источники.

Признанные иностранными агентами граждане могут пойти на сговор с близкими родственниками, заявили авторы инициативы. Они призвали обязать иноагентов каждый год предоставлять отчеты о своих доходах, расходах и имуществе, а также о доходах и имуществе близких родственников. Эту обязанность, по мнению депутатов, следует распространить на физлиц, включенных в реестр аффилированных с иностранными агентами.

Помимо этого, депутаты предложили размещать сведения о доходах, имуществе, расходах и обязательствах иноагентов в публичном источнике информации.

Напомним, по информации из открытых данных ФНС, на конец 2023 года иноагенты задолжали в бюджет России по налогам и штрафам 12,3 млн рублей. Долги имеют более трети признанных иноагентами россиян, самые большие из них достигают 500 тыс. рублей.

Ранее юристы предложили принять меры по взысканию долгов с признанных иноагентами граждан.

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