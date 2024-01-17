Гладков прокомментировал видео с избиением прохожих в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя ситуацию с группой подростков, нападавших на прохожих, заявил, что на подобное властям необходимо реагировать жестко и быстро. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что нельзя допускать таких противоправных действий, «тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем».

Гладков добавил, что следователи возбудили уголовные дела, подростками также заинтересовалось региональное управление Федеральной службы безопасности. Личности хулиганов уже установлены, правоохранители занимаются их задержанием.

В Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали ради хайповых видео. Следствие считает, что они действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Главаря банды задержали, ему всего 17 лет, он гражданин Азербайджана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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