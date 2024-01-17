Диетолог назвал наиболее полезные варианты пельменей

Пельмени с растительным мясом являются наиболее полезными в данной категории блюд. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, в них в качестве начинки используется растительный фарш, который ничем не отличаются по вкусу от мясного, однако содержит менее вредные ненасыщенные жиры и белок растительного происхождения. На втором месте находятся пельмени с индейкой или кроликом. Такой продукт также можно давать детям и людям с аллергией, отметил диетолог.

Менее вредными считаются и пельмени с красной рыбой. По словам Кабанова, в рыбе содержатся ненасыщенные жирные омега-кислоты, которых часто не хватает в рационе питания.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что пельмени могут быть полезным блюдом и даже помочь похудеть, однако для этого лучше всего делать их дома самостоятельно. При приготовлении домашних пельменей лучше использовать более полезную муку — цельнозерновую или гречневую. Хорошее тесто и качественное мясо для фарша делают это блюдо полезным, в том числе для фигуры, считает Журавлева.

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