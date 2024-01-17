В Подмосковье таксист около часа отказывался выпускать пассажира-подростка из машины

В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства ситуации с таксистом и 17-летней девушкой. Об этом сообщает Следком.

Правоохранители обратили внимание на инцидент после публикации в соцсетях. Сообщается, что школьница следовала из Ногинска в Электросталь. Когда девушка хотела выйти, мужчина заблокировал дверь и не выпускал пассажирку около часа. Известно, что подозреваемый является мигрантом.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», — сообщается в публикации.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад. Процесс контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Екатеринбурге во время ДТП мигрант-нелегал напал на сотрудника МЧС.