В Дрездене убрали надпись о бомбардировке города американскими и британскими войсками

Надпись на мемориальном комплексе в Дрездене о бомбардировках, совершенных американскими и британскими ВВС в феврале 1945 года, не восстановят. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе города.

Представители городских властей отметили, что надпись удалили в рамках плановых работ. Там объяснили, что выгравированная на части подземного паркинга надпись одновременно является спинкой скамьи, поэтому прохожие садились спиной к надписи. Однако помимо этого мемориальный объект часто портят вандалы, пояснили в мэрии.

Оказалось, что надпись договорились удалить еще в 2019 году, но не сообщали об этом. Это вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности, отметили в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что в 2020 году рядом установили стелу, на которой есть информация о мемориальном объекте. Во время строительных работ в прошлом году ее повредили. В ближайшее время ее вновь установят на площади Альтмаркт.

Ранее парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже установленных при СССР памятников.