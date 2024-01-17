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В Дрездене убрали надпись о бомбардировке города американскими и британскими войсками

Власти Дрездена: удаление мемориальной надписи является частью перепланировки

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Matthias Rietschel/AP

Надпись на мемориальном комплексе в Дрездене о бомбардировках, совершенных американскими и британскими ВВС в феврале 1945 года, не восстановят. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе города.

Представители городских властей отметили, что надпись удалили в рамках плановых работ. Там объяснили, что выгравированная на части подземного паркинга надпись одновременно является спинкой скамьи, поэтому прохожие садились спиной к надписи. Однако помимо этого мемориальный объект часто портят вандалы, пояснили в мэрии.

Оказалось, что надпись договорились удалить еще в 2019 году, но не сообщали об этом. Это вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности, отметили в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что в 2020 году рядом установили стелу, на которой есть информация о мемориальном объекте. Во время строительных работ в прошлом году ее повредили. В ближайшее время ее вновь установят на площади Альтмаркт.

Ранее парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже установленных при СССР памятников.

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