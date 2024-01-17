В Госдуме предложили расширить основания для лишения гражданства

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, расширяющий перечень преступлений, совершение которых будет основанием для прекращения приобретенного гражданства России. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы Дмитрий Кузнецов (»Справедливая Россия — За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 24 закона «О гражданстве Российской Федерации», содержащую перечень преступлений, за совершение которых предусмотрено прекращение приобретенного гражданства РФ.

«Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести, предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге девять мигрантов из стран ближнего зарубежья лишили приобретенного российского гражданства по правилам нового законодательства.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Asti могут лишить гражданства после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.