Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться во время простуды

Во время простуды все силы организма направлены на борьбу с вирусной инфекцией. Поэтому не стоит нагружать его тяжелой пищей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По ее словам, пищеварение требует достаточно больших энергозатрат, поэтому чем пища проще и легче для переваривания, тем она полезнее в период болезни.

«Однозначно следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной, жареной пищи. Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию. Также, если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с медом — хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией», — рассказала врач Михалева.

Стоит также отказаться от красного мяса, выпечки, сладостей. Предпочтительны супы на нежирном курином или рыбном бульоне, запеченные овощи, крупы, отварное белое куриное мясо, нежирные блюда из рыбы, фрукты в умеренном количестве (лучше запеченные), блюда из творога, кисломолочные продукты, подсушенный хлеб.

«Богатая клетчаткой пища в первые дни болезни также не принесет особой пользы, а может вызвать чувство тяжести, переполнения желудка. Поэтому свежие овощи, овощные салаты, большое количество фруктов — не лучший вариант питания во время простуды. Их можно добавить уже на этапе выздоровления», — сказала она.

Пища должна быть простой, легкоусвояемой, полезной, содержать необходимые макро- (белки, углеводы и небольшое количество полезных жиров) и микронутриенты (витамины, минералы). Обработка пищи предпочтительна более длительная: отваривание, запекание, тушение, приготовление на пару.

«Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться, поэтому бульоны, супы, каши, пюрированная пища, хорошо проваренное белое мясо рекомендуются в начале заболевания», — резюмировала специалист.

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