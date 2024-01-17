Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте спроса на юридические услуги в России

Спрос на юридические услуги в России за 2023 год вырос более чем на 18%

close
100%
Shutterstock/New Africa

Спрос на юридические услуги в России за прошлый год вырос более чем на 18%. К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере юриспруденции Moscow Digital School и маркетинга MAED. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

Наибольший рост спроса россиян был зафиксирован в категории составления и анализа документов — на 48%. В нее входят составление договоров, экспертиза и разработка различных документов. На втором месте по востребованности оказались услуги по представительству в судах и арбитражах. Спрос вырос на 26%. В эту категорию входят различные услуги адвокатов и юристов по гражданским делам. Услуги по регистрации и лицензированию показали рост на 25% и заняли третье место. Это могут быть юридические услуги по регистрации бизнеса или изменению учредительных документов.

Налоговое консультирование показало рост на 17%, юридические услуги в сфере банкротства — на 11%. а юридические консультации и правовое сопровождение — на 2%.

«О росте юридического рынка в РФ говорит и статистика обращенией в нашу компанию, и в другие кадровые агентства, которые нанимают таких специалистов. Прежде всего клиенты приходят с вакансиями в юристов в области слияний и поглощений. Связано это и с выходом иностранных компаний, и с поглощением мелких игроков крупными компаниями. Юристов сейчас активно ищут в сферах IT и IP», — сказал эксперт образовательной платформы Moscow Digital School, юридический рекрутер, сооснователь рекрутингового агентства Magiс Staff Дмитрий Утукин.

Данные были получены в ходе анализа российского юридического рынка, изучения потребительского поведения и опроса более 300 практикующих экспертов в сфере юриспруденции.

Ранее в России вырос спрос на временных сотрудников в связи с дефицитом кадров.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами