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Ярославцы пожаловались на шестиминутные интервалы приема врача в поликлинике

Ярославцы рассказали о 6-минутных интервалах приема педиатра в поликлинике

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Жительница Ярославля рассказала, что в местной детской поликлинике педиатры принимают маленьких пациентов с интервалом в шесть минут. Женщина опубликовала пост в сообществе «Свободный Ярославль 2:0» во «ВКонтакте». На него обратило внимание издание «76.ru».

«Педиатр дал явочку на 11 января на 18 часов 6 минут. Когда мы подошли к кабинету, я спросила, кто крайний по явочке. Оказалось, что явочки выданы через каждые 6 минут», — поделилась женщина в соцсети.

По словам женщины, их случай не требовал много времени, так как она пришла выписывать ребенка после больничного, при этом, по мнению ярославки, другие случаи могут потребовать значительно больше времени.

«Это разве нормальное время для постановки диагноза, выписки лечения, осмотра? Причем реально врач принимает, видимо, именно столько времени — мы зашли в кабинет только на 10 минут позже назначенного времени», — возмутилась женщина.

Многие подписчики паблика также возмутились столь короткими интервалам между приемами.

В областном Минздраве отметили, что формальных нарушений в отведении такого количества времени на прием поликлиника не допустила.

«Согласно рекомендованным нормативам, на прием одного пациента отводится до 15 минут. Однако типовые отраслевые нормы времени носят рекомендательный характер и предназначены для определения потребности во врачебных кадрах», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее москвичка подралась с медиками в поликлинике, обвиняя их в заражении ковидом.

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