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Крымчанину, который надругался над шестилетней соседкой, вынесли приговор

Житель Севастополя, надругавшийся над 6-летней соседкой, получил 12 лет колонии

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Depositphotos

В Севастополе 30-летнего местного жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел в октябре 2022 года: мужчина, оставшись наедине с шестилетней соседкой по коммунальной квартире, надругался над девочкой. Ребенок рассказала о случившемся матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника признали виновным в преступлении и приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на срок 10 лет.

Ранее в Бурятии 61-летний рецидивист надругался над девочками в автобусе.

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