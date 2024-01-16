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Рэпер Vacio рассказал о посещении военкомата

Рэпер Vacio получил повестку в военкомате после выхода из СИЗО

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, сообщил, что посетил военкомат и получил повестку. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня был в военкомате. Получил повестку», — сказал он.

Также Vacio поблагодарил всех за поддержку.

«Все будет хорошо. Прихожу в себя», — добавил музыкант.

Накануне Vacio вышел из спецприемника в Москве, где он провел 25 суток. Его адвокат сообщил, что артист уже встал на воинский учет.

Telegram-канал Mash сообщал, что в военном комиссариате Савеловского района Москвы Vacio предложили служить в военном оркестре. Уточняется, что ему предоставили возможность поступить на Военно-оркестровую службу Вооруженных Сил Российской Федерации с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой около 60 тысяч рублей.

Известно, что до этого военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacio негодным из-за псориаза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку».

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