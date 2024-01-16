Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Избиение российскими подростками кондуктора трамвая попало на видео

В Петербурге камера сняла избиение подростками кондуктора трамвая

В Санкт-Петербурге конфликт между тремя подростками и кондуктором трамвая закончился потасовкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 13 января в одном из трамваев, следовавшем по маршруту в районе метро «Дунайская». Кондуктор обратилась в полицию с заявлением, что на нее напали трое несовершеннолетних, после того как женщина поругалась с ними из-за оплаты проезда. На опубликованных пресс-службой полиции кадрах женщина ругается с двумя юношами и девушкой, после последняя хватает кондуктора за шапку и волосы и тянет на себя. Драку разнимал вагоновожатый и пассажиры трамвая.

Работница транспортной компании после случившегося обратилась за медицинской помощью, а после пришла в правоохранительные органы. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Полиции удалось установить личности нарушителей, ими оказались юноши 14 и 16 лет и их 14-летняя подруга. Все из них проживают на юго-западе города.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами