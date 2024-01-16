Избиение российскими подростками кондуктора трамвая попало на видео

В Санкт-Петербурге конфликт между тремя подростками и кондуктором трамвая закончился потасовкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 13 января в одном из трамваев, следовавшем по маршруту в районе метро «Дунайская». Кондуктор обратилась в полицию с заявлением, что на нее напали трое несовершеннолетних, после того как женщина поругалась с ними из-за оплаты проезда. На опубликованных пресс-службой полиции кадрах женщина ругается с двумя юношами и девушкой, после последняя хватает кондуктора за шапку и волосы и тянет на себя. Драку разнимал вагоновожатый и пассажиры трамвая.

Работница транспортной компании после случившегося обратилась за медицинской помощью, а после пришла в правоохранительные органы. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Полиции удалось установить личности нарушителей, ими оказались юноши 14 и 16 лет и их 14-летняя подруга. Все из них проживают на юго-западе города.

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