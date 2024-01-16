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Пентагон сообщил, что сбил баллистические ракеты хуситов

США уничтожили 4 ракеты хуситов в Йемене, готовых к запуску для ударов по судам

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Houthi Military Media/Reuters

В Пентагоне заявили, что США уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты движения «Ансар Алла» (хуситов), которые готовились к запуску для атаки по торговым судам и военным кораблям США в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«16 января силы США нанесли удар и уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло после атаки на «принадлежащий и управляемый США» контейнеровоз Gibraltar Eagle под флагом Мальты.

В Пентагоне подчеркнули, что ракеты представляли прямую угрозу американскими торговым и военным кораблям в регионе.

Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, по судну, направлявшемуся в Израиль, было выпущено несколько ракет. Отмечается, что перед этим экипаж не реагировал на предупредительные сигналы.

До этого сообщалось, что контейнеровоз Gibraltar Eagle плыл по Аденскому заливу (на берегу которого находится Йемен), когда его с берега атаковали хуситы. В тот момент судно находилось примерно в 95 морских милях (около 361 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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Удары США по хуситам
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