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Российского рабочего засосало в трубу во время ремонта водоочистных сооружений

В Тюмени рабочего, ремонтировавшего водоочистное сооружение, засосало в трубу

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Тюмени рабочий, выполнявший работы в гидротехническом резервуаре в микрорайоне Копытово, упал в приемную камеру водоочистного сооружения. Об этом сообщает Ura.ru.

«Течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — рассказал источник СМИ.

На место инцидента прибыли представители экстренных служб, личность мужчины, которого унесло в трубу, устанавливается.

Ранее в Воркуте после прорыва грунтовых вод в шахте пропал горняк.

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