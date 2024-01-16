Российского рабочего засосало в трубу во время ремонта водоочистных сооружений

В Тюмени рабочий, выполнявший работы в гидротехническом резервуаре в микрорайоне Копытово, упал в приемную камеру водоочистного сооружения. Об этом сообщает Ura.ru.

«Течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — рассказал источник СМИ.

На место инцидента прибыли представители экстренных служб, личность мужчины, которого унесло в трубу, устанавливается.

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