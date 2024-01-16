Хуситы подтвердили удар по сухогрузу Zografia у побережья Йемена

Хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, по судну, направлявшемуся в Израиль, было выпущено несколько ракет. Отмечается, что перед этим экипаж не реагировал на предупредительные сигналы.

Накануне представитель военных сил хуситов из Йемена Яхья Сариа в интервью телеканалу «Аль-Масира», который находится под контролем движения «Ансар Алла», заявил, что ответственность за ракетную атаку на эсминец США, которая произошла 15 января, лежит на их группировке.

До этого сообщалось, что контейнеровоз Gibraltar Eagle плыл по Аденскому заливу (на берегу которого находится Йемен), когда его с берега атаковали хуситы. В тот момент судно находилось примерно в 95 морских милях (около 361 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.