Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хуситы подтвердили удар по сухогрузу Zografia у побережья Йемена

Хуситы подтвердили, что нанесли удар по сухогрузу Zografia у побережья Йемена

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, по судну, направлявшемуся в Израиль, было выпущено несколько ракет. Отмечается, что перед этим экипаж не реагировал на предупредительные сигналы.

Накануне представитель военных сил хуситов из Йемена Яхья Сариа в интервью телеканалу «Аль-Масира», который находится под контролем движения «Ансар Алла», заявил, что ответственность за ракетную атаку на эсминец США, которая произошла 15 января, лежит на их группировке.

До этого сообщалось, что контейнеровоз Gibraltar Eagle плыл по Аденскому заливу (на берегу которого находится Йемен), когда его с берега атаковали хуситы. В тот момент судно находилось примерно в 95 морских милях (около 361 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами