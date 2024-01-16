Россиянка устроила погром в продуктовом магазине, откусывая торты и обливаясь кефиром

В Пермском крае женщина разгромила магазин, понадкусывала торты и облилась кефиром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города Верещагино. Женщина зашла в помещение торговой точки, украла мороженое, скинула товары с полки и скрылась.

Однако через два часа она вернулась и устроила в магазине погром, попутно надкусывая торты, обливаясь кефиром и попивая коктейли. На кадрах с места происшествия видно множество разбитых бутылок и раскиданных по полу товаров.

Сообщается, что на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Дебоширку забрали в отделение полиции. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее россиянин устроил погром в магазине из-за зарплаты дочери-сотрудницы.