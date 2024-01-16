Российские врачи спасли мужчину с перерезанной артерией о разбитую дверь

В Можайской больнице врачи спасли 33-летнего мужчину с перерезанной артерией. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в больницу с глубоким порезом лучевой артерии и сильной кровопотерей.

«Мужчина ударился локтем о закрытую стеклянную дверь, из-за чего она разбилась, а осколок перерезал ему лучевую артерию. К моменту прибытия в больницу артериальное давление было всего 60 на 40 мм», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Врачи провели мужчине операцию, в ходе которой остановили кровотечение, ушили артерию и сделали переливание крови.

Пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Медики отметили, что чувствительность и движение в пальцах рук восстановится у мужчины в ближайшее время.

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