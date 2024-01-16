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В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Японии на полуострове произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Uwe Anspach/Global Look Press

На японском полуострове Ното произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

По информации издания, на полуострове произошло землетрясение магнитудой 4,8. Сообщается, что максимальная сила подземных толчков составила пять баллов по принятой в Японии семибалльной шкале. При этом угрозы цунами не объявлялось.

До этого, 9 января, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой и находился недалеко от полуострова Ното. В связи с произошедшим приостановили движение скоростных поездов на некоторых участках.

Ранее новогоднее землетрясение в Японии отодвинуло море от суши на четверть километра.

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