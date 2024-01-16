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В Финляндии рассказали о ситуации с открытием КПП на границе с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия не откроет КПП на границе с Россией в феврале

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Lehtikuva/Reuters

Правительство Финляндии не намерено открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на правительственные источники.

Они утверждают, что Хельсинки позаботятся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период после закрытия КПП.

До этого стало известно, что министерство внутренних дел (МВД) Финляндии продлило срок закрытия автодорожных пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 11 февраля. 

10 января глава Минсельхоза Финляндии Сари Эссайя заявляла, что Финско-российская граница останется закрытой еще на месяц.

9 января руководитель министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объявила, что Хельсинки не будут открывать КПП на границе с Россией с 14 января.

Граница между двумя странами закрыта с 15 декабря. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал в интервью Yle, что ситуация на границе требует дополнительных мер, поскольку действия России «принципиально не поменялись».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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