На Дорогомиловском рынке произошел пожар

Пожар произошел в здании Дорогомиловского рынка на Можайском валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там добавили, что сейчас на рынке проводится эвакуация.

До этого в главном управлении МЧС России по Москве заявили, что пожар, произошедший в строящемся здании недалеко от бизнес-центра «Москва-сити» на западе столицы, полностью потушен.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пожар произошел в здании по адресу Кутузовский проспект, 32, к. 2.

В этот же день в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пожар произошел на складах, принадлежащих компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и назвал возможных виновных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.