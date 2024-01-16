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Голый десятилетний мальчик со шрамом на пояснице вышел из дома и пропал в Чите

В Чите обнаженный мальчик со шрамом на пояснице вышел из дома и пропал

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Shutterstock

В Чите обнаженный десятилетний мальчик со шрамом на пояснице вышел из дома и пропал. Об этом сообщает Chita.Ru.

По информации издания, инцидент произошел 16 января. Полностью раздетый десятилетний мальчик ушел из дома на улице Энергетиков и исчез.

«Рост ребенка 155–160 сантиметров, телосложение хрупкое, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет: родинка на левой ключице, шрам на пояснице около 15 сантиметров», — передает Chita.Ru.

Сообщается, что в связи с произошедшим по тревоге подняли поисковый отряд. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Нижнем Тагиле мужчина вышел на улицу и пропал, оставив дома восьмилетнего сына. О пропаже отца мальчик рассказал, когда пришел в школу.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток пошел в школу и исчез.

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