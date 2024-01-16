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«Бургер Кинг» планирует через суд обязать блогера отработать на их кухне 40 часов

В Москве «Бургер Кинг» через суд хочет заставить блогера работать на их кухне

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Depositphotos

В Москве компания «Бургер Кинг» планирует через суд заставить раскритиковавшего сеть ресторанов блогера «Самый сахар» работать на их кухне. Об этом сообщает Retail.ru.

По информации издания, автор Youtube-канала «Самый сахар» в одном из своих видеороликов заявил, якобы мясо для бургеров в сети ресторанов «Бургер Кинг» готовят не на огне, а заливают «жидким дымом». Несоответствие заявления блогера действительности стало причиной судебного иска со стороны компании.

Сообщается, что «Бургер Кинг» через суд намерена обязать блогера отработать на их кухне 40 часов в качестве жарщика мяса. Кроме того, компания хочет заставить его купить 100 бургеров, отмечает Retail.ru.

«Только так блогер не только публично извинится за клевету перед рестораном и нашими гостями, но и на собственном опыте убедится, что мясо в «Бургер Кинг» действительно готовят на самом настоящем огне», — заявил коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов, передает издание.

Ранее гамбургеры в России подорожали.

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