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Российскую первоклассницу пытались похитить со школьного двора

В Воронеже женщина пыталась похитить первоклассницу на глазах у матери

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Воронеже местная жительница рассказала о попытке похищения дочери-первоклассницы со школьного двора. Историю разместил паблик «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

По словам женщины, инцидент произошел 15 января у школы №103, когда она пришла забирать девочку после уроков.

«Ребенок идет, т.е. я ее вижу и она меня уже видит, и тут около центрального входа с улицы ее за руку хватает женщина и тащит через дорогу в сторону. Я за ними бегом и начала шуметь», — рассказала мать первоклассницы.

Женщина отметила, что неизвестная рассказала ей, что перепутала девочку со своей племянницей, и после этого быстро исчезла. Позже школьница рассказала матери, что незнакомка просила говорить другим, что она — ее мать.

«Дочь меня видела, и она этой женщине сказала «вон моя мама стоит в белой шапке», а та ответила, что нет никакой там мамы, то есть женщина смекнула: а вдруг ребенок про маму выдумал, чтобы та ее отпустила», — поделилась мать первоклассницы.

В пресс-службе прокуратуры Воронежской области сообщили, что начали проверку по поводу информации об инциденте в микрорайоне Шилово.

Ранее в Петербурге мужчина похитил у матери трехмесячного младенца.

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