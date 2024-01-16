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Уфимский подросток похитил сверстника ради выкупа в 22 тысячи рублей

В Уфе подросток похитил сверстника и потребовал выкуп

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Уфе подросток ради выкупа в 22 тысячи рублей похитил сверстника. Об этом сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел 17 ноября 2023 года. Обвиняемый 17-летний юноша встретил в магазине 16-летнего знакомого, с которым у него ранее был конфликт. При помощи угроз он заставил последнего сесть в автомобиль другого знакомого, который не был осведомлен о планах злоумышленника.

Обвиняемый отвез подростка в квартиру, где после этого и удерживал. За свое освобождение потерпевший предложил похитителю выкуп в размере 22 тысяч рублей — о передаче денег он договорился со своей тетей, которая обратилась в полицию.

Во время передачи выкупа похитителя пытались задержать правоохранительные органы, однако злоумышленник скрылся. Позже он сам явился в отдел полиции и во всем сознался.

На период расследования уголовного дела обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Колумбии мать инсценировала похищение двухлетнего сына, чтобы получить выкуп от его отца.

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