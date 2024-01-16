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В Кузбассе задержали мужчину, избившего фельдшера скорой помощи

В Кемеровской области задержали мужчину, сломавшего фельдшеру скорой помощи руку

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Кемеровской области задержали мужчину, который избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Белове. Медики доставили мужчину на станцию скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения — ранее они подобрали его спящим на одной из улиц города. При осмотре пациент проявил агрессию в отношении 63-летнего фельдшера — он ударил медработницу несколько раз по руке так, что проломил ей кость — ей диагностировали открытый перелом руки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Также мужчина проходил по административной статье «мелкое хулиганство», по которой ему назначили двое суток ареста и штраф в размере тысячи рублей.

Ранее на Алтае мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в погреб.

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