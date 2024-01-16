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В Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров

Депутат Метелев: в России могут ввести штрафы для родителей буллеров

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Shutterstock

В Госдуме разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах, документ пройдет экспертное и общественное обсуждение, после чего его доработают. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по молодежной политике, автор законопроекта Артем Метелев.

По его словам, документ, в случае его принятия, может ввести ответственность для родителей буллеров.

«Мы предлагаем, чтобы появилась административная ответственность для родителей в том случае, если в отношении ребенка начали соответствующую профилактическую работу», — отметил депутат.

По его словам, если школьника признают буллером, его родителям придется заплатить штраф. Кроме того, документ позволит проводить индивидуально-профилактическую работу с теми детьми и подростками, которые травят одноклассников, добавил Метелев.

Детский психолог Екатерина Маденко до этого рассказала, что в случае буллинга ребенку важно в первую очередь получить эмоциональную поддержку от родителей. Маденко порекомендовала проверить, умеет ли сын или дочь отстаивать свои личные границы и говорить «нет». Если с этим есть проблемы, самое время поговорить о неприкосновенности тела и о том, что каждый имеет право на уважение.

Ранее родителям объяснили, что делать, если педагоги игнорируют школьный буллинг.

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