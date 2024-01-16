В России уволенный за прогулы сотрудник бани вернул себе работу через суд

Судебные приставы Красносельского района Санкт-Петербурга помогли незаконно уволенному сотруднику банного комплекса вернуть работу. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГУ ФССП России по Северной столице. Поводом для расторжения трудового договора якобы стали прогулы.

Выяснилось, что в бане петербуржец работал с 2020 года. Спустя два года его уволили. По словам работодателя, мужчина систематически покидал рабочее место во время трудовых смен без уважительной причины. Однако потерпевший заявил, что у него отсутствуют дисциплинарные взыскания.

Районный суд вынес решение о немедленном восстановлении гражданина на работу. Судебный пристав оперативно уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства.

В декабре прошлого года в Колпинском районе Петербурга судебные приставы помогли местному жителю добиться компенсации после падения на льду. Мужчине диагностировали открытый перелом правой кисти, из-за чего ему потребовалось оперативное вмешательство и длительная реабилитация.

В ходе судебного разбирательства удалось доказать, что вина за увечье лежит на организации, отвечающей за уборку во дворе дома. Однако ответчик не собирался компенсировать нанесенный ущерб. Судебные приставы наложили арест на транспортные средства компании, после чего она все-таки выплатила пострадавшему 100 тыс. рублей.

Ранее омич отсудил у аэропорта Пулково 400 тыс. рублей за перелом ноги.