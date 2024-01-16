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В Петербурге суд арестовал пенсионера за контакты с разведкой Украины

В Петербурге арестовали дагестанского пенсионера за контакты с разведкой Украины

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Смольнинский районный суд арестовал уроженца Дагестана, которого подозревают в попытке сотрудничества с украинской разведкой по собственной инициативе. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Мужчина подозревается в том, что инициативно обратился в главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что мужчина в переписке согласился «совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению России».

По версии следствия, сотрудникам ФСБ удалось удалось своевременно об этом узнать. Все дальнейшие встречи и переписки происходили уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. На подозреваемого завели уголовное дело, суд арестовал его до 11 марта.

В конце декабря сообщалось, что за месяц сотрудники Росгвардии выявили и задержали несколько десятков пособников Украины на территории РФ. Они действовали в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в Донбассе Росгвардия задержала шестерых возможных пособников ВСУ.

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