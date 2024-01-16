Медцентр в Рязанской области отказывается принимать пациентов с корью

Больных корью не приняли в Сасовский межрайонный медицинский центр. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Недавно 31-летний местный житель столкнулся с симптомами опасного инфекционного заболевания и решил обратиться в медицинское учреждение, однако не смог туда попасть.

«Ни в коем случае, я не пущу! Сюда не надо», — заявила сотрудница центра, закрывая двери перед больным.

Она пояснила, что в здание нет отдельного входа, необходимого для изоляции заразных пациентов, а в самой поликлинике уже достаточно больных COVID-19 и корью.

Позже ситуация повторилась, и в медцентре отказались принять 23-летнего брата мужчины, который ранее не смог изолироваться от родных из-за отказа в госпитализации. В итоге братьям пришлось добираться своими силами в Рязань, которая находится в 200 километрах от Сасово. Сейчас они находятся на лечении в рязанской больнице.

«Одного брата вообще задыхающегося отправили в поликлинику, неизвестно зачем. В Рязани ему дали кислород сразу по приезде, чудом довезли. Старший брат был в очень тяжелом состоянии, у него четверо детей», — поделилась родственница мужчин.

Ранее в Петербурге выявили 150 заболевших корью.